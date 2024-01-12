İsrail'den Gazze'ye hava ve kara saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından başlayan çatışmalar devam ederken, İsrail Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına hava ve kara saldırıları düzenledi. Saldırılarda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi. Öte yandan bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 469'a yükseldi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava ve kara saldırılarında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, evlere ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı noktalar ile mülteci kamplarına yönelik bombardımanlarını sürdürdü.

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Havaalanı Caddesi'ndeki Ebu Suneyme ailesinin evini hedef alması sonucu ekiplerin 9 kişinin cesedini naklettiğini bildirdi.

İsrail savaş uçakları, Refah kenti doğusundaki eş-Şavke bölgesinde bir evi hedef alması sonucu ise en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok kişi de yaralandı.

Son 24 saatte İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına havadan ve karadan aralıksız düzenlediği bombardıman sonucu 30 Filistinlinin cesedi Han Yunus kentindeki hastanelere ulaştı.

İsrail uçakları Han Yunus'un merkezine şiddetli saldırlar düzenlerken, ölü ve yaralılara ulaşmaya çalışan ambulans ve kurtarma ekiplerini de hedef aldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar devam ediyor. Zawayda bölgesine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralılar, Deyr Balah kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

SAVAŞTA SON DURUM

7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 469'a yükseldi.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, İsrail tarafından halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edilmeye devam ediliyor.

İsrail basını ise 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.