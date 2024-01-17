İsrail'den Han Yunus kentine saldırı: En az 13 Filistinli öldürüldü

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından başlayan çatışmalar devam ederken İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 13 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlenen baskınlar da sürüyor.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırılarında 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, havadan ve karadan yapılan saldırılarda onlarca Filistinli de yaralandı.

İşgal savaş uçakları, Han Yunus'un batısında Filistinlilerin yaşadığı evleri hava saldırıları ve topçu ateşleriyle hedef aldı.

Saldırılarda 13 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in, Filistin Kızılayına bağlı Nasır Hastanesi ve Emel Hastanesi çevresini bombalaması hastanelerde ciddi hasara yol açtı.

BATI ŞERİA'DAKİ BASKINLAR



Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaptığı baskınlara da devam etti.

İsrail askerleri, el-Bire kentine yaptığı baskında, Filistinlilerin evlerine girdi.

İsrail güçleri evine baskın yaptığı Bedriye el-Bulu adlı Filistinli kadın öğretmeni gözaltına aldı.

İsrail güçleri ayrıca Ramallah kentinin batısına da baskın gerçekleştirdi.

İşgal ordusuna ait çok sayıda askeri araç kentin sokaklarına girerken, İsrail askerleri kentin çeşitli bölgelerinde konuşlandı.

24 BİN 285 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ



7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 285'e yükseldi. 61 bin 154 kişi ise Filistinli yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 524 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan geçici ateşkeste 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.