İsrail'den Refah kentine bombalı saldırı: En az 19 Filistinli hayatını kaybetti

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından başlayan çatışmalar devam ederken İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 19 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448'e yükseldi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir eve düzenlediği bombalı saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Ez-Zamili ailesine ait bir evi hedef aldı.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 19 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

SALDIRILARDA SON DURUM

7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448'e yükseldi.

61 bin 504 kişi yaralanırken, enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 193’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 529 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 362 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.