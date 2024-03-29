İsrail'den "terör tehdidi" uyarısı: "Türkiye'ye seyahat etmeyin"
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, vatandaşlarını aralarında Türkiye'nin de olduğu 4 ülkeye seyahatleri için uyardı. Açıklamada, söz konusu ülkelerde İsraillilere ve Yahudilere yönelik "terör tehdidi" potansiyeli olduğu savunuldu.
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, "terör saldırısı tehlikesi nedeniyle" Türkiye'ye seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, İsrail Başbakanlığı'na bağlı çalışan konseyden dün (28 Mart) yapılan açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Fas, Ürdün ve Mısır'a gidilmemesi yönünde tavsiye verildi.
Açıklamada Gazze savaşıyla birlikte risklerin arttığı savunularak, "Savaşın başlamasının üzerinden 5 aydan uzun süre geçti. İsraillilere ve Yahudilere yönelik terör tehdidi potansiyeli çok yüksek" dendi.
Konsey, "İran ve Hamas'ın yanı sıra küresel çapta faaliyet gösteren cihatçı örgütlerin terör saldırısı riskini artırdığını" öne sürdü.
"BUZDAĞININ SADECE GÖRÜNEN KISMI"
Diğer yandan kimliğinin paylaşılmasını istemeyen İsrailli bir yetkili, ülkenin önde gelen haber sitelerinden Times of Israel'e "Bu yayımlananlar buzdağının sadece görünen kısmı" dedi.
Yetkili, İsveç'te düzenlenecek Eurovision yarışmasını izlemeye gidecek kişilerin de dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
7-11 Mayıs'ta İsveç'in Malmö kentinde yapılacak yarışmada İsrail'i şarkıcı Eden Golan temsil edecek.