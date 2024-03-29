İsrail'den "terör tehdidi" uyarısı: "Türkiye'ye seyahat etmeyin"

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, vatandaşlarını aralarında Türkiye'nin de olduğu 4 ülkeye seyahatleri için uyardı. Açıklamada, söz konusu ülkelerde İsraillilere ve Yahudilere yönelik "terör tehdidi" potansiyeli olduğu savunuldu.

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Fotoğraf: AA