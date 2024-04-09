İsrail'den Türkiye'ye 'ihracat kısıtlaması' tepkisi: ABD'ye çağrı yapıldı

İsrail, Türkiye'nin 54 ürün grubunda kısıtlama getirmesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "ABD Kongresi'ndeki arkadaşlarımıza, boykot yasalarının ihlallerini incelemelerini ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulamalarını emrettim" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Ticaret Bakanlığı'nın, İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda kısıtlama getirildiğini açıklamasının ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Katz, "Erdoğan, Gazze'de kadınlara, kız çocuklarına, yetişkinlere tecavüz eden, öldüren ve bedenlerine saygısızlık eden ve çocukları diri diri yakan Hamas katillerine verdiği destek uğruna bir kez daha Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını feda ediyor. İsrail, şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır" ifadelerini kulladı.

Katz, şunları söyledi: "İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi talimatını verdim. ABD Kongresi'ndeki arkadaşlarımıza, boykot yasalarının ihlallerini incelemelerini ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulamalarını emrettim."

TİCARET BAKANLIĞI'NIN KARARI

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracıtına kısıtlama getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'de ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar uygulamanın devam edeceği belirtildi.

İhracat kısıtlaması getirilen ürün grupları şöyle:

Alüminyum profiller, alüminyum teller, boyalar, bakır profiller, çubuklar ve teller, beton mikserleri, çelik borular ve bağlantı parçaları, çelik filmaşin, çelik kaplar ve depolar, çelik köprü aksamı, çelik kuleler, çelik profiller, çimento, çimentodan, betondan veya suni taştan inşaat için bloklar ve levhalar, demir çelikten tüm inşaat malzemeleri, demir-çelik tüm teller, ekskavatörler, elektrik kabloları, elektrik panoları, fayanslar, fiberoptik kablolar ve elektrik iletkenleri, forkliftler, granit, halat ve kablolar, hırdavat ürünleri, hidrolik yağlar, inşaat demiri, inşaat makineleri, inşaat yalıtım malzemeleri, inşaatta kullanılan camlar, kimyasal bileşikler, kimyasal gübreler, klinker, kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar, kükürt, madeni yağlar, makaralı zincirler, mermer, metal işleme makineleri, metallerin işlenmesinde kullanılan kimyasallar, mineral gübreler, motor yağları, paletler, plastik borular, sandviç paneller, seramikler, solvent boyalar, tel çekme makineleri, testere makineleri, tuğlalar, uçak benzini ve jet yakıtı, vernikler, vinçler, yapıştırıcılar ve tutkallar, yassı çelik ürünleri.