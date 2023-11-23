İsrail'e gönderilen mallara yönelik araştırma önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği malların içeriğine ve miktarına yönelik araştırma önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Saadet Partisi'nin Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği malların içeriği ve miktarı ile Gazze'deki durum üzerindeki etkisinin tespitiyle ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne alınarak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Genel Kurul'da konuşan Saadet Partili Kaya, "Hükümeti uluslararası platformlarda yalnızca önemli olan sözlerle değil aynı zamanda gerçek ve caydırıcı adımlarla hareket etmeye, İsrail'e yönelik tüm ticari ilişkileri derhal sonlandırmaya ve limanlarımızdan İsrail'e yapılan sevkiyatları durdurma çağrısında bulunmaya davet ediyorum. Adalet ve insan hakları sadece kelimelerle, sözlerle değil aynı zamanda eylemlerle inşa edilebilir" dedi.

HEDEP Van Milletvekili Mahmut Dindar, Türkiye dahil birçok devletin gerekli diplomatik ve siyasi girişimleri ortaya koyamadığını vurgularken CHP'li Yunus Emre ise Türkiye'nin İsrail'e 1 yılda 1,4 milyar dolar çelik ihraç ettiğini. İsrail'in kullandığı çeliğin yüzde 65'inin Türkiye tarafından tedarik edildiğini söyledi.