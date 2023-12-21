İsrail'e silah yağdıran ABD'den "bağımsız Filistin" mesajı

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama her fırsatta destek olan ABD, "bağımsız bir Filistin devleti" mesajı verdi.

Hamas'ın Gazze'den çıkarılmasına yardımcı olmak gerekçesiyle İsrail'e on binlerce silah, top mermisi ve bomba gönderen ABD, uluslararası arenada "bağımsız Filistin" mesajı vermeye devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile yaptığı telefon görüşmesinde "bağımsız bir Filistin devleti" için taahhüdünü yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Blinken, Gazze'de insani yardımların bir an önce sağlanması, sivil kayıpların en aza indirgenmesi ve bölgedeki gerginliğin daha fazla tırmanmasının engellenmesinin önemine işaret etti.

ABD'nin bağımsız bir Filistin devleti kurulması taahhüdünün altını çizen Blinken, Kızıldeniz'de Husilerin gemilere yönelik saldırılarını kınadı ve deniz güvenliği konusunda işbirliği çağrısında bulundu.

Görüşmede, bakanlar Ukrayna'ya yardımlar konusunu da ele aldı.