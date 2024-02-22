İsrail, esir takası müzakerelerine heyet gönderecek

İsrail yönetiminin, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası için yapılması planlanan dolaylı müzakerelere heyet göndereceği aktarıldı.

Dünya 22.02.2024 22:53 Giriş: 22.02.2024 22:53

Güncelleme: 22.02.2024 23:12 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA (Arşiv)