İsrail-Filistin çatışmalarıyla ilgili açıklama yapan Guterres: Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları şiddetini artırdı. Gazze'de elektrik ve suyun ardından iletişimin de tamamen kesildiği bildirildi. İsrail saldırıları sürerken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor" dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları şiddetini artırdı. Gazze'de elektrik ve suyun ardından iletişimin de tamamen kesildiği bildirildi. İsrail saldırıları sürerken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, açıklama yaptı ve tüm insanlığı sorumluluk almaya çağırdı.

Guterres, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor" dedi.

Guterres, "Köklü bir değişiklik olmadığı takdirde, Gazze halkı eşi benzeri görülmemiş bir çığ gibi büyüyen insani acıyla karşı karşıya kalacaktır." diye konuştu.