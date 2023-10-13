İsrail-Filistin hattındaki çatışma edebiyatı da vurdu: Almanya'da Filistinli yazarın ödül töreni iptal

İsrail-Filistin hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle Almanya'da Filistinli bir yazara verilecek ödül töreni iptal edildi.

İsrail-Filistin hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle Almanya'da Filistinli bir yazara verilecek ödül töreni iptal edildi.

The New York Times'ın haberine göre; organizatörler, Frankfurt Kitap Fuarı'nın Filistinli bir yazarın romanına verilecek ödül törenini "İsrail'deki savaş nedeniyle" iptal ettiğini söyledi.

1949'da Filistinli bir kızın İsrail askerleri tarafından öldürülmesini konu alan bir romanı onurlandırmaktan geri adım atmanın nedeni olarak Hamas-İsrail çatışmaları gösterildi.

Filistinli yazar ve denemeci Adania Shibli, "A Minor Matter" başlıklı romanıyla Alman Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştı.Orijinal Arapçadan tercüme edilen Almanca versiyonu 2022'de yayınlanan kitabın İngilizce çevirisi 2020'de Ulusal Kitap Ödülü'ne ve 2021'de Uluslararası Booker Ödülü'ne aday gösterilmişti.