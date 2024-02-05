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İsrail, Filistinli işçilerin yerine yurtdışından 65 bin inşaat işçisi getirecek

İsrail hükümeti, Filistinli işçilerin yerine 7 Ekim'den bu yana durmuş olan inşaatları yeniden başlatmak için Hindistan, Sri Lanka ve Özbekistan'dan 65 bin inşaat işçisi getireceğini açıkladı.

Dünya
  • 05.02.2024 00:51
  • Giriş: 05.02.2024 00:51
  • Güncelleme: 05.02.2024 00:55
Kaynak: iHA
İsrail, Filistinli işçilerin yerine yurtdışından 65 bin inşaat işçisi getirecek
FOTOĞRAF: depophotos

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam eden İsrail, yurt dışından inşaat işçisi getirmeyi planlıyor. İsrail hükümeti, Filistinli işçilerin yerine 7 Ekim'den bu yana durmuş olan inşaatları yeniden başlatmak için Hindistan, Sri Lanka ve Özbekistan'dan 65 bin inşaat işçisi getireceğini açıkladı.

Çatışmalar başlamadan önce İsrail'deki şantiyelerde yaklaşık 72 bin Filistinli işçi çalışırken, çatışmaların başlamasıyla güvenlik gerekçesiyle Filistinli işçiler işten çıkarıldı. İsrail’de şu an 20 bin yabancı inşaat işçisi çalışırken, ülkedeki şantiyelerin neredeyse yarısı işgücü sıkıntısı nedeniyle durdu.
Yabancı işçilerin gruplar halinde önümüzdeki haftalarda İsrail’e gelmesi bekleniyor.

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