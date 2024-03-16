İsrail Gazze'de 7 katlı binayı bombaladı
İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 7 katlı bir binayı bombaladı. Saldırıda ölenlerin ve enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 7 katlı bir binayı bombalaması sonucu ölenlerin ve enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.
Filistin Sivil Savunma Birimi'nden İsrail'in saldırısı hakkında açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinde bir binayı hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze kentindeki Lebabidi Caddesi'nde 7 katlı bir binayı hedef alarak yerle bir etti. Ölenler ve enkaz altında kalanlar var" denildi.