İsrail Gazze'de 7 katlı binayı bombaladı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 7 katlı bir binayı bombaladı. Saldırıda ölenlerin ve enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

Dünya 16.03.2024 00:17 Giriş: 16.03.2024 00:17

Güncelleme: 16.03.2024 00:23 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv