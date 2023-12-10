"İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 142 kadını hapse attı"

Filistin Esirler Cemiyeti İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu 142 kadın esiri hapse attığını duyurdu. Cemiyetten yapılan açıklamada "İsrail güçleri Gazze’de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı" denildi.

Filistin Esirler Cemiyeti İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu 142 kadın esiri hapse attığını duyurdu.

7 Ekim'den bu yana çatışmaların sürdüğü Gazze Şeridi'nde ölü sayısı her geçen gün artarken insani kriz de büyüyor. Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada "İsrail güçleri Gazze’de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı" denildi.