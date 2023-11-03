İsrail Gazze'de bir okulu bombaladı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı bir okulu bombaladığını, saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi.,

Dünya 03.11.2023 22:35 Giriş: 03.11.2023 22:35

Güncelleme: 03.11.2023 22:45 Kaynak: AA

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AA

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde sığınmacıların kaldığı bir okulu bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu bombaladı. Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.