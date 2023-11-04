İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombaladı: 15 ölü, 70'ten fazla yaralı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıların ardından binlerce Filistinlinin barındığı El-Fahura isimli okulu da bombaladığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra ise açıklamasında, "Cibaliya'daki El-Fahura Okulunun hedef alınması sonucu 15 Filistinli şehit edildi, 70'den fazla kişi yaralandı" dedi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El-Fahura Okulunu bombaladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal kuvvetlerinin Cibaliya Mülteci Kampı batısında binlerce yerinden edilmiş kişiyi barındıran El-Fahura Okulunu bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı" ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra ise açıklamasında, "Cibaliya'daki El-Fahura Okulunun hedef alınması sonucu 15 Filistinli şehit edildi, 70'den fazla kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu son saatlerde Gazze'ye düzenlediği bombardımanda; hastane, ibadethane ve sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarını sürdürdü.

El-Fahura okulunun hedef alınması, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivil hedeflere ve altyapıya yönelik saldırılarını yoğunlaştırması sırasında gerçekleşti.