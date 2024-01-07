İsrail Gazze'de gazetecileri taşıyan aracı vurdu: 2 gazeteci öldü

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu Hamza ed-Dahduh ve Mustafa Süreyya isimli 2 gazeteci daha öldürüldü. Saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 109'a yükseldi.

Dünya 07.01.2024 14:40 Giriş: 07.01.2024 14:40

Güncelleme: 07.01.2024 14:50 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

İsrail'in Gazze'de gazetecileri taşıyan araca düzenlediği saldırıda 2 gazeteci hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının Han Yunus kentinde görev başındaki 2 gazeteciyi taşıyan bir aracı hedef aldığı ifade edildi. Saldırıda Mustafa Süreyya ve Hamza ed-Dahduh isimli 2 gazetecinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, Hamza'nın Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu olduğu bilgisi paylaşıldı. ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI 109'A YÜKSELDİ İsrail saldırılarının başından bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 109'a yükseldi. Vail ed-Dahduh, İsrail'in 25 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarda eşi, oğlu, kızı ve torununu kaybetmişti. Dahduh, kendisi de aralık ayında düzenlenen İsrail saldırısında yaralanmıştı.