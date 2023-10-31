İsrail, Gazze'de mülteci kampını vurdu: Çok sayıda can kaybı

İsrail'in Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

İsrail-Filistin çatışması 25. gününde devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürürken, son olarak İsrail'in Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurdu.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı İsrail ordusunun hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu kaydedildi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralıların Endonezya Hastanesine nakledildiği bildirildi.

İSRAİL SALDIRILARINDA 9 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinli öldürüldü, 21 bin 643 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.