İsrail, Gazze'deki çatışmalarda ölen asker sayısını açıkladı

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 180'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 514 ordu mensubunun öldüğünü duyurdu.

Dünya 09.01.2024 10:54 Giriş: 09.01.2024 10:54

Güncelleme: 09.01.2024 10:58 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerinin öldürüldüğünü, 3 askerinin yaralandığını açıkladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Mühendislik Taburu'nda görevli askerler David Schwartz, Gavriel Bloom ve Yakir Hexter ile Kfir Tugayı'nda görevli asker Sergeant Roi Tal'in Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürüldüğü ifade edildi. Gazze'de çatışmalarda 3 İsrail askerinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 180'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 514 İsrail askeri öldürüldü.