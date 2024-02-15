İsrail, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne saldırdı: Ölü ve yaralılar var

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından başlayan çatışmalar devam ederken, İsrail Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 132 gündür devam ederken, can kaybı giderek artıyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin ortopedi bölümüne düzenlediği saldırıda 1 Filistin vatandaşının yaşamını yitirdiği, bazılarının yaralandığı aktarıldı.

Haberde, İsrail güçlerinin ayrıca, Nasır Hastanesindeki bazı doktor ve hemşirelerin yanı sıra hastaneye sığınanların bir kısmını zorla dışarı çıkararak Refah kentine yönlendirdiği ancak yola çıkanlardan onlarca kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi. H​​​​​​​aberde, Nasır Hastanesinin 25 günden beri İsrail güçlerinin kuşatması altında tutulduğu hatırlatıldı.

SALDIRILARDA SON DURUM

7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 576'ya çıktı, 68 bin 291 kişi ise yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.