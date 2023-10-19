İsrail, Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı düzenledi: Ölü ve yaralılar var
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Saint Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti.
Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.
Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı El-Ehli Baptist Hastanesine yaklaşık 250 metre mesafede yer alıyor.