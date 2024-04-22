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İsrail, Gazze'yi ortadan bölen koridora "operasyon" başlattığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran orta kesimindeki koridora operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Dünya
  • 22.04.2024 19:38
  • Giriş: 22.04.2024 19:38
  • Güncelleme: 22.04.2024 19:40
Kaynak: AA
İsrail, Gazze'yi ortadan bölen koridora "operasyon" başlattığını duyurdu
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan bölen koridora yönelik "operasyon" başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran orta kesimindeki koridora operasyon başlatıldığı belirtildi.

"162'nci Tümen orta koridora operasyonu başlattı" ifadesi kullanılan açıklamada, daha fazla detay verilmedi.

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