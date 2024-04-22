İsrail, Gazze'yi ortadan bölen koridora "operasyon" başlattığını duyurdu
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran orta kesimindeki koridora operasyon başlatıldığı duyuruldu.
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan bölen koridora yönelik "operasyon" başlattığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran orta kesimindeki koridora operasyon başlatıldığı belirtildi.
"162'nci Tümen orta koridora operasyonu başlattı" ifadesi kullanılan açıklamada, daha fazla detay verilmedi.