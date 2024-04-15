İsrail Genelkurmay Başkanı: İran'a bir yanıt vereceğiz

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran’ın düzenlediği saldırıya değinerek, “İsrail topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir yanıt vereceğiz" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran saldırısında hedef alınan Nevatim Hava Üssü’nde saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Halevi, İran’ın saldırısına karşılık verileceğini belirtilerek, "İran, İsrail devletinin stratejik kabiliyetlerine zarar vermek istedi. Bu daha önce olmamış bir şey” dedi.

İran’ın fırlattığı füze ve İHA’ları etkisiz hale getirmek için “Demir Kalkan” operasyonunu gerçekleştirdiklerini belirten Halevi, söz konusu saldırıya bu sayede hazırlıklı olduklarını vurguladı. Halevi, "Geçtiğimiz pazartesi günü neyin organize edildiğini gördük ve İsrail devletinin çok güçlü olduğunu ve tek başına bununla nasıl başa çıkacağını bildiğini düşünüyoruz, ancak bu kadar çok sayıda ve bu kadar uzaktaki bir tehdit söz konusu olduğunda, ABD'nin yanımızda olmasından her zaman mutluluk duyarız" dedi.

İran’a nasıl bir karşılık verilmesi gerektiğini değerlendirdiklerini aktaran Halevi, “İsrail devleti topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir yanıt vereceğiz" dedi.

Öte yandan İran'ın düzenlediği saldırıda Nevatim Hava Üssü vurulmuş, İsrail ordusu üste küçük çaplı hasar meydana geldiğini bildirmişti.

SAVAŞ KABİNESİ TOPLANMIŞTI İsrail Savaş Kabinesi, İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına verilecek "yanıtı" görüşeceği toplantıyı tamamladı. Kabine toplantısında İran'a karşı bölgesel savaşı tetiklemeyecek "acı verici misilleme saldırısı" seçeneklerinin ele alındığı bildirildi. Kanal 12'nin haberinde, toplantıda İran'ın saldırısına yanıt olarak çeşitli seçeneklerin tartışıldığı ve bu seçeneklerin her birinin "İran'a karşı acı verici misilleme saldırısı" olduğu öne sürüldü. Haberde, toplantıda ele alınan bu seçeneklerin "bölgesel bir savaşa yol açmayacağı" savunulurken, Savaş Kabinesi'nin "ABD tarafından engellenmeyecek bir yanıtı seçmeyi amaçladığı" belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.