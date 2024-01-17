İsrail Genelkurmay Başkanı: Kuzeyde savaş ihtimali eskisinden yüksek

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'ın güneyinde çatışmalar devam ederken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail’in Lübnan sınırında savaş ihtimalinin "eskisinden daha yüksek olduğunu" ifade etti.

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'ın güneyinde çatışmalar devam ederken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail’in Lübnan sınırında savaş ihtimalinin "eskisinden daha yüksek olduğunu" ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun Lübnan'da bir saldırıyı simüle ederek gerçekleştirdiği tatbikat sırasında konuştu.

Halevi, "Kuzeydeki savaşın ne zaman olacağını bilmiyorum ama size bunun önümüzdeki aylarda gerçekleşme ihtimalinin, geçmişe göre çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim." dedi.

İsrail ordusunun, Lübnan'da savaşmak için hazırlığını artırdığını aktaran Halevi, Gazze'deki çatışmalardan pek çok ders aldığını iddia etti.

Halevi, ordunun Lübnan’da çok net bir hedefe ulaşmak istediğini belirterek, söz konusu hedefin, İsrail'in kuzeyinde yaşayanları evlerine geri döndürmek olduğunu kaydetti.

İSRAİL İLE HİZBULLAH ÇATIŞMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Ocak'ta kuzey sınırında bir birliği ziyaretinde, Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söylemişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda, 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.