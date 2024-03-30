İsrail Halep’i vurdu, onlarca kişi öldü

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Gazze Şeridi’nde saldırılarını sürdüren İsrail, çevre ülkeleri vurmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Suriye’nin kuzeybatısındaki Halep’e düzenlediği saldırıda, aralarında Lübnan Hizbullahı mensupları da bulunan en az 42 kişi yaşamını yitirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) açıklamasına göre İsrail savaş uçakları Halep Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki Safira kasabasında konuşlu Lübnan merkezli Şii Hizbullah örgütüne ait füze depolarını hedef aldı. Saldırıda silah depolarında büyük patlamalar meydana gelirken 36 Suriye askerinin yanı sıra 6 Lübnan Hizbullahı mensubu yaşamını yitirdi. Onlarca kişinin de yaralandığını kaydeden SOHR, olayın "İsrail'in bu ülkedeki hedeflere yönelik saldırılarında şu ana kadar kaydedilen en yüksek can kaybı olduğunu" belirtti. Gözlemevi, İsrail'in bu yıl Suriye'ye 26 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı da İsrail'in Halep'in güneydoğu kesimindeki çeşitli bölgeleri vurduğunu belirterek çok sayıda sivil ve askeri personelin öldüğü açıklamasında bulundu.

ŞAM’A DA SALDIRDI

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre perşembe günü de başkent Şam kırsalındaki bir binanın, İsrail güçlerinin hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edilmişti. Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda 2 sivil yaralandı. Maddi hasar meydana geldi" ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde bir aracı hedef alan hava saldırısında 1 kişinin öldüğü belirtildi. Hizbullah ise Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınırda yer alan askeri noktasına füzelerle saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, Lübnan’a ait ve İsrail’in işgali altındaki Şebaa Çiftliklerinde bulunan Zibdin askeri mevzisinin hedef alındığı kaydedildi.

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UAD’DEN ‘KITLIK’ TEDBİRLERİ

İsrail’in 175 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 32 bin 623’e çıktı. Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika’nın, İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında yeni tedbirler kararları aldı. 26 Ocak 2024’teki tedbir kararından bu yana Gazze’deki durumun daha da kötüleştiğini kaydeden Divan, İsrail ordusunun, Gazze’de acilen ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasını engellememek dahil, Soykırım Sözleşmesi kapsamında "korunan grup" olan Filistinlilerin haklarını ihlal etmeyeceğinin güvence altına alınmasını istedi. Divan ayrıca verilen ek tedbirlere ilişkin İsrail’den aldığı önlemleri bir ay içerisinde Divan’a raporlamasına karar verdi. Hamas’tan yapılan açıklamada ise, UAD’nin ek tedbir kararlarını bir an önce hayata geçirme zorunluluğu getirecek uluslararası toplum tarafından dayatılan bir yürütme mekanizmasının eşlik etmesi gerektiğini belirtildi.