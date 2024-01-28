İsrail: Hamas ile esir takası görüşmesi "yapıcı" geçti

İsrail ve Hamas arasında diplomatik kanallar aracılığıyla esir takası yapılması için yürütülen görüşmelerin "yapıcı" geçtiği belirtildi.

İsrail ve Hamas arasında diplomatik kanallar aracılığıyla esir takası yapılması için yürütülen görüşmelerin "yapıcı" geçtiği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan görüşmeye ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil katıldı.

Görüşmelerin "yapıcı" geçtiği ifade edilen açıklamada, "Taraflar arasındaki önemli farklar bu hafta yapılacak ek toplantılarda görüşülecek." bilgisine yer verildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise "esirlerin büyük bir kısmının çatışmalara iki ay ara verilmesi karşılığında salıverilmesi" konusunda görüşmelerin sürdüğü, Hamas'ın kalıcı ateşkes ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi şartını ileri sürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.