İsrail: Hamas lideri İsmail Haniye’nin konutu vuruldu

İsrail savaş uçakları Hamas lideri Haniye'nin Gazze’deki evini vurdu. Hamas liderinin saldırı sırasında Gazze Şeridi dışında olduğu aktarıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün gece düzenlenen hava saldırısında Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin konutunun hedef alındığını belirtti.

IDF’ten yapılan açıklamada, “IDF savaş uçakları gece saatlerinde Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin konutunu vurdu. Söz konusu konut, Hamas'ın üst düzey liderlerinin İsrail'e yönelik saldırılarını yönlendirdiği bir buluşma noktası kullanılıyordu” denildi.

Yerel kaynaklar ise Haniye'nin saldırı sırasında Gazze Şeridi dışında olduğunu aktardı.

Şubat 2006’da Filistin Ulusal Yönetimi Başbakanı olarak göreve başlayan ve Haziran 2014’te görevden alınan Haniye, 2017’den bu yana Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı olarak görev yapıyor.