İsrail: Hamas saldırılarında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsrail Basın Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Hamas saldırılarında hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısının 3'e çıktığı duyuruldu.

İsrail, Hamas saldırılarında hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısının 3'e çıktığını açıkladı.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre, İsrail hükümeti basın dairesi, Hamas’ın 7 Ekim’deki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve kaybolan yabancı ülke vatandaşlarına ilişkin tablosunu güncelledi.

Buna göre tabloda, Hamas saldırılarında ölen Türk vatandaşlarının sayısının 3 olduğu belirtildi.

İsrail’in geçen hafta yayınladığı ilk tabloda saldırılarda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşının da kayıp olduğu bilgisi yer alıyordu.



İsrail'in Ankara Büyükelçiliği de tabloyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hamas’ın 7 Ekim saldırılarında 40 yabancı ülkeden 196 kişinin hayatını kaybettiği, 96 yabancı ülke vatandaşından da haber alınamadığını" kaydetti.

Elçilik paylaşımında, "Terör ve teröristler din, dil, ırk ayrımı gözetmiyor. Terörü yenmek, ancak tüm dünyanın ortak mücadelesi ile mümkün" ifadesini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasının ardından, İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun hava operasyonu sürüyor.