İsrail, Han Yunus'tan çekildiğini duyurdu

İsrail Ordusu, yaklaşık dört aydır kara saldırısına devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'taki görevini tamamladığını ve çekildiğini açıkladı.

Dünya 07.04.2024 15:44 Giriş: 07.04.2024 15:44

Güncelleme: 07.04.2024 15:51 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)