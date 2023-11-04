İsrail Hükümet Sözcüsü Levy: Nasrallah'ın konuşması uzun ve çok sıkıcı

Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah'ın dün yaptığı konuşmayı değerlendiren İsrail Hükümet Sözcüsü, açıklamaların "uzun ve çok sıkıcı" olduğunu söyledi. 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonu sonrası ilk kez konuşan Nasrallah, devam eden çatışmalar ve Hizbullah'ın bölgedeki tutumuna ilişkin mesajlar vermişti.

İsrail Hükümet Sözcüsü Elon Levy, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugünkü konuşmasını "çok sıkıcı ve uzun" olarak niteledi.

Levy, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Nasrallah'ın bugünkü konuşmasının uzun ve çok sıkıcı" olduğunu belirtti.

Alaylı bir şekilde "Ciddi bir soru. Nasrallah'ın konuşmalarını hazırlayan İsrail ordusunun Hizbullah'a düzenlediği son saldırılarda öldürüldü mü?" ifadelerini kullandı.

NASRALLAH NE DEMİŞTİ?

Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez bugün video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmişti.

"Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz."diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

Nasrallah, "Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı" ifadeleriyle çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.