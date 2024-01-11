İsrail'i eleştiren eski basketbolcu "Paris Olimpiyat Büyükelçiliği" görevinden alındı

2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da "Olimpiyat Büyükelçisi" seçilen eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, İsrail'i eleştirdiği paylaşımı nedeniyle bu görevden alındı.

Fransa'da bu yıl düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda "Olimpiyat Büyükelçisi" seçilen eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis görevden alındı.

France Info’nun haberine göre, Paris Olimpiyat Komitesi, Gomis’in 9 Ekim’de İsrail’in işgalci politikalarını eleştirdiği sosyal medya paylaşımı sebebiyle "tarafsızlık yükümlülüğüne aykırı" hareket ettiğine karar verdi.

Komite, bu paylaşımı yüzünden Gomis'in "Olimpiyat Büyükelçiliği" görevini ön yargısız yerine getiremeyeceğini ileri sürdü.

Gomis, paylaşımı nedeniyle 5 Ocak'ta 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan atılmıştı.

GOMİS'İN PAYLAŞIMINDA NE YER ALIYOR?

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gomis, Instagram hesabından 9 Ekim 2023'te İsrail'in işgalci politikasını eleştiren paylaşım yapmıştı.

Gomis'in paylaşımında 3 farkl Fransız haritası yer alıyor

Paylaşımda 1947, 1967 ve 2023 olmak üzere 3 farklı tarihte Fransız topraklarının haritası bulunuyordu.

Bu haritalarda zamanla İsrail bayrağının Fransa bayrağının yerini aldığı görülüyordu.