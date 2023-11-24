İsrail ile Hamas arasında ilk rehine takası gerçekleşti

Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin, Gazze'den Mısır'a getirilerek İsrailli istihbarat yetkilileri ile buluştuğu bildirildi. Bunun karşılığında İsrail de rehin tuttuğu 39 Filistinliyi serbest bıraktı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası konusundaki anlaşma, "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından başlayan İsrail'in saldırılarının 49. gününde devreye girdi.

Varılan anlaşma kapsamında Hamas'ın elindeki 13 İsraillli ile 10 Tayland ve 2 Filipinli işçiden oluşan ilk rehine grubu Kızlıhaç yetkililerine teslim edildi.

Rehineler, ardından Refah Sınır Kapısı'nda Mısırlı yetkililer tarafından teslim alındı. İsrail basını rehinelerin buradan Kerem Shalom Sınır Kapısı'na transfer edildiğini duyurdu.

Bunun karşılığında İsrail de rehin tuttuğu 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Katar Dışişleri Bakanlığı da İsrail hapishanelerindeki 39 kadın ve çocuk rehinenin serbest bırakıldığını doğruladı. Batı Şeria'daki Filistinliler, Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında serbest bırakılacak esirleri karşılamak için Ofer Cezaevi önünde bekledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 13 esirin IDF ve iç istihbarat servisi Şin Bet eşliğinde İsrail topraklarına getirildiğini duyuruldu. İsrail halkından sabır ve hassasiyet göstermeleri istenen açıklamada, “Tüm rehinelerin iadesi için savunma teşkilatının organlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.