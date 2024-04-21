İsrail'in çekildiği Han Yunus'ta büyük yıkım: Tanınmaz hale geldi!
İsrail'in çekildiği Gazze'nin Han Yunus kentindeki büyük yıkım fotoğraflara yansıdı. Saldırılarda çok sayıda binanın moloz yığınına çevrildiği görüldü.
İsrail ordusunun arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklar tanınmaz halde.
İsrail saldırılarında, kentteki birçok binayı moloz yığınına çevirdi.
Kentteki büyük yıkım fotoğraflara yansıdı:
NASIR HASTANESİ'NDEN 190 CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan bir toplu mezardan 190 cansız bedenin çıkarıldığı belirtildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan sağlık kaynakları, arama kurtarma ekiplerinin Nasır Hastanesi kompleksindeki toplu mezardan İsrail askerlerince öldürülen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cansız bedenin çıkardığını söyledi.
İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ne düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle hastane çevresinde açılan toplu mezarlara gömdüğünü aktaran sağlık kaynakları, kentte hâlen yaklaşık 500 kişinin kayıp olduğunu vurguladı.