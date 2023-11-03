İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda bir gazeteci hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin giriş kısmını ve ambulansları bombalaması sonucu hayatını kaybedenler arasında bir gazetecinin de olduğu bildirildi.

Dünya 03.11.2023 21:59 Giriş: 03.11.2023 21:59

Güncelleme: 03.11.2023 22:05 Kaynak: AA

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AA

İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda bir gazetecinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Filistin Gazeteciler Sendikasından konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gazeteci Heysem Harara, Şifa Hastanesi girişindeki katliamda şehit oldu." ifadeleri kullanıldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine bağlı Er-Ra'y Haber Ajansı da çalışanı olan Harara için taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Saldırının ilk gününden itibaren halkımıza yapılan zulmün görüntülerini ve bu Nazi işgalcisinin suçlarını yabancı dillerde aktarma arzusundaki meslektaşımız Harara, bugün medya şehitleri yolculuğuna katıldı." Filistin Gazeteciler Sendikasına göre, Harara'nın ölümüyle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 28'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şifa Hastanesi'nin giriş kısmını ve ambulansları bombalaması sonucu 13 Filistinlinin öldüğünü, 26 Filistinlinin de yaralandığını duyurmuştu.