İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor: Son 24 saatte can kaybı 310 artarak 17 bin 487'ye yükseldi

İsrail ve Hamas arasında 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından başlayan çatışmalar devam ederken son 24 saatte İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 310 artarak 17 bin 487 oldu. İsrail'in Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu. Öte yandan İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsrailli öldü, 5 bin 132 kişi yaralandı; Gazze’deki hükümete göre ise 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 17 bin 177’ye yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

İsrail ordusu, başta Han Yunus, Refah ve kentin güney tarafı olmak üzere, Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamada da İsrail saldırılarında Gazze İslam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rafet el-Arir'in hayatını kaybettiği belirtildi.

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DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze'deki tünellere su basma planı iddiasına yönelik açıklamalardfa bulundu.

Lindmeier, "Söz konusu durum gerçekleşirse sağlık durumunun etkilenebileceğini belirtti. Gazze'de en temel ihtiyaçlara dahi ulaşılamadığını vurgulayan DSÖ Sözcüsü Lindmeier, "Gazze'de medeniyetin ve toplumun çökmek üzere olduğu bir seviyedeyiz" dedi.

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İSRAİL, EMEL HASTANESİ'NİN ÇEVRESİNİ BOMBALADI

Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'ta 14 bin Filistinlinin sığındığı Kızılay merkezi çevresiyle Emel Hastanesi yakınlarını bombaladı.

Bombardıman sırasında Kızılay merkezinin kapı ve camları kırıldı. Saldırı merkezdeki binlerce kişi arasında büyük paniğe yol açtı.

İsrail bombardımanının ardından çok sayıda ölü ve yaralının Emel Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı.

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SAVAŞTA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze'ye yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze'ye düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 310 artarak 17 bin 487 oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 93 Hizbullah mensubu öldü.

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ATEŞKESTE NE OLDU?

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze'den 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başladı.