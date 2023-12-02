İsrail'in Gazze saldırılarında AA kameramanı Almontaser Alsawaf hayatını kaybetti

Ateşkesin sona ermesinin ardından işgal harekatına devam eden İsrail'in dün Gazze'ye yaptığı saldırılarda AA kameramanı Almontaser Alsawaf da hayatını kaybetti.

6 gün süren esir takası ve ateşkesin sona ermesiyle İsrail, Gazze'deki işgal harekatına kaldığı yerden devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA), Gazze’deki kameramanlarından Almontaser Alsawaf'ın, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Savvaf’ın kuzeni Hasan Ismameh, Alsawaf ile birlikte kardeşi ve bazı akrabalarının da kentin güneyindeki ed-Durc mahallesinde İsrail bombardımanında hayatlarını kaybettikerini söyledi.

Ismameh, Alsawaf'ın kardeşi ve akrabalarıyla birlikte kentteki el-Batş mezarlığına defnedildiklerini kaydetti.

AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz de Alsawaf'ın ölümüyle ilgili taziye mesajı yayınladı. Karagöz, "Hem Almontaser Alsawaf için hem de Gazze’deki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımız adına bu saldırıları gerçekleştirenlerin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.