İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 30 bin 228'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 193 artarak 30 bin 228'e yükseldi, yaralı sayısı 71 bin 377 oldu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 193 kişi hayatını kaybetti, 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 30 bin 228’e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 147. günde devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, e son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 16 saldırıda 193 kişinin hayatını kaybettiği, 920 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi’nde saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 228’e, yaralananların sayısının ise 71 bin 377’ye yükseldiği belirtildi.