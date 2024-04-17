İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 33 bin 899'a yükseldi

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 56 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 899'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 194 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 56 kişinin hayatını kaybettiği, 89 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 899'a, yaralı sayısının ise 76 bin 664'e yükseldiği belirtildi.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkarılamayan binlerce ceset bulunması nedeniyle toplam can kaybı sayısının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

14 BİN 520'DEN FAZLASI ÇOCUK

Saldırılarda hayatını kaybedenlerden 14 bin 520'den fazlasının çocuk, 10 bin kişinin ise kadın olduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yayınlanan raporda, öldürülen kadınlardan yaklaşık 6 bininin anne olduğu, 19 bin çocuğun ise öksüz kaldığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarından sağ kurtulan Filistinli kadınların yerinden edildiği, açlıkla karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda, İsrail'in Gazze'ye karşı savaşının aynı zamanda "kadınlara yönelik bir savaş" olduğu belirtildi.