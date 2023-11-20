İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor: "Güvenli" denilen güneyde 17 sivil öldürüldü!

İsrail'in, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunun ardından Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar 45. gününde de devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişinin öldürüldüğü belirtildi. İsrail bugün, "güvenli" olarak tanımladığı Gazze'nin güneyinde de 17 sivili öldürdü.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 45. gününde de devam ederken İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü.

İsrail savaş uçakları tarafından onlarca füzenin fırlatıldığı Han Yunus'un Hamed konut kenti çevresinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehila beldesine de hava saldırıları düzenlendi.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Askula mevkisini hedef alan İsrail topçularının atışları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Yine Sabra Mahallesi'ne düzenlenen bombardımanda yıkılan binaların enkazında onlarca kişi kaldı. Enkaz altındakiler, yağışlı hava durumu ve sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin ulaşım imkanlarındaki kısıtlılık nedeniyle çıkarılamadı.

Şihab ajansının Gazze'deki gelişmelere ilişkin anlık aktardığı bilgilere göre de İsrail savaş uçakları Endonezya Hastanesinin çevresini yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Saldırılar sonucu hastane içinde ve dışında çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane müdürü Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 140 yataklı hastanede 650 hastanın tedavi gördüğünü ifade etti.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. Refah kentine düzenlenen saldırılarda bazı binalarda ağır hasar meydana geldi. Bölge sakinleri, yıkılan evlerin arasında kullanılabilir durumdaki eşyalarını topladı.

İSRAİL, ENDONEZYA HASTANESİ'Nİ VURDU

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne gerçek mermilerle ateş açtığı ve hastanenin çevresini top atışlarıyla vurduğu bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ni gerçek mermilerle, hastane çevresini top atışlarıyla hedef alması sonucu aralarında doktorların da bulunduğu yaralıların olduğu belirtildi.

Öte yandan, Şihab haber ajansı, Telegram sayfasından, gazeteci Enes Şerif'in Endonezya Hastanesi içinden "İşgal güçleri hastaneyi direkt hedef almakta. Hasta ve yaralıların üzerine ateş açmaktadır. Bu belki son görüşme olacak. Lütfen, burada durumlar oldukça zor. Bu mesajı iletiniz." anonsunu paylaştı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’na göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

İsrail Basını ise, 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu, "güvenli" dediği Gazze'nin güneyinde 17 sivili öldürdü. AA'ya konuşan bölgedeki görgü tanıklarının ifadesine göre, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi çevresindeki 2 evi hedef alan İsrail ordusunun saldırısında onlarca kişi de yaralandı.

Onlarca Filistinlinin ise hala enkaz altında olduğu belirtildi.

HAMAS'TAN 'ATEŞKES' VE 'ESİR' AÇIKLAMASI

Hamas Hareketi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, medyada yer alan, Hamas ile İsrail arasında esir değişimine ilişkin anlaşmanın sağlandığı ve bugün yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hamas'ın Telegram sayfasından açıklama yapan Rişk, Hamas'tan çeşitli kaynaklara dayandırılan esir değişimi ve ateşkes konusuna ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.

İsrail'deki Jerusalem Post gazetesinin bir yetkiliye dayandırdığı haberde de esirlerin serbest bırakılacağına ve ateşkesin bugün başlayacağına dair bir anlaşmaya varıldığına ilişkin bilginin doğru olmadığı ifade edildi.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

KASSAM TUGAYLARI: EVDE KONUŞLANAN İSRAİLLİ ASKERLER ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün Telegram hesabından yapılan açıklamada, tugaylara bağlı direniş güçlerinin, Gazze'nin doğusunda yer alan Cihr ed-Dik bölgesinde bir evde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlendiğini ve çok sayıda askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan bir başka paylaşımda, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusuna ait 29 zırhlı aracın tamamen ya da kısmen imha edildiği aktarıldı.

HİZBULLAH İSRAİL'E AİT 13 ASKERİ NOKTAYA SALDIRI DÜZENLEDİ

Lübnan'daki Hizbullah hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in sınırda yer alan 13 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Cel Alem ve Ed-Duhayra askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah diğer bir açıklamasında ise İsrail'e ait Metulla, Hanita, Verde, Ramya, Merc, Cerdah, Yiftah, Malikiye, el Abad, Ramim ve Hunin askeri noktalarını vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.