İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 21 bine dayandı!

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını aralıksız sürdürdüğü Gazze'de, hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 915'e çıktığı bildirildi. Öte yandan Gazze’deki hükümet, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi’nin de hizmet dışı kalabileceği konusunda uyardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 241 artarak 20 bin 915'e çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 241 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 382 Filistinliyi yaraladığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 20 bin 915'e, yaralı sayısının da 54 bin 918'e yükseldiğini kaydetti.

Saldırılardan kaçan on binlerce Filistinlinin sığındığı Refah kentinde yemek bulmak giderek zorlaşıyor / AA

NASIR HASTANESİ HİZMET DIŞI KALABİLİR

Kudra, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi çevresini hedef aldığına dikkati çekerek, buranın da İsrail'in harabeye çevirip hizmet dışı bıraktığı "Şifa" ve kuzey bölgelerdeki diğer hastanelerle aynı sonu paylaşmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Uluslararası kurumlara seslenen Kudra, Nasır Hastanesi'ne, oradaki sağlık personeline, hasta ve yaralılar ile binlerce yerinden edilmiş insana koruma sağlanması çağrısında bulundu.

Refah kentindeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi / AA

ŞİFA HASTANESİ'NİN YENİDEN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ İÇİN ÇAĞRI

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 81'inci gününde Kudra, uluslararası kuruluşlara binlerce yaralı ve hastanın ihtiyacına karşılık olarak Şifa Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi adına yakıt ve tıbbi yardımın ulaştırılması için acil müdahale çağrısını yineledi.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde hastaneleri kasıtlı şekilde hedef alarak 800 bin Filistinliyi sağlık hizmetinden mahrum bıraktığını ve yaralılar, hastalar, hamile kadınlar ile bebeklerin ölüm tehlikesi altında olduğunu açıklamıştı.