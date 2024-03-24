İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 170. gün: Ölü sayısı 32 bin 226’ya yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 170. gününde yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 226'ya yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaralı sayısının ise 74 bin 518’e yükseldiğini açıkladı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 226’ya, yaralananların sayısı ise 74 bin 518’e yükseldi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 170. günde devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 84 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 226’ya, yaralananların sayısının ise 74 bin 518’e yükseldiği ifade edildi.