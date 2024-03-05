İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 30 bin 631'e yükseldi

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 30 bin 631'e yükseldi.

İsrail ordusu 151 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 10 saldırıda 97 kişinin hayatını kaybettiği, 123 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 631'e, yaralananların sayısının ise 72 bin 43'e yükseldiği aktarıldı.