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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 18 bin 205'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 208 kişi artarak 18 bin 205'e yükseldiğini bildirdi.

Dünya
  • 11.12.2023 18:36
  • Giriş: 11.12.2023 18:36
  • Güncelleme: 11.12.2023 18:39
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 18 bin 205'e yükseldi
AA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 66 gündür devam ederken, can kaybı her geçen dakika artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında 208 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 416 kişinin de yaralandığını açıkladı.

El-Kudra, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 205'e, yaralı sayısının da 49 bin 645’e yükseldiğini bildirdi. El-Kudra, “İsrail’in bilinçli olarak hedef aldığı ve çökerttiği sağlık sistemine destek sağlamak amacıyla tüm ülkeleri ve sağlık kuruluşlarını Gazze Şeridi'nin her bölgesinde sahra hastaneleri kurmaya çağırıyoruz” dedi.

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