İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları: Ölü sayısı 22 bin 600'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 22 bin 600'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 162 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 600'e yükseldi.

7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 162 artarak 22 bin 600'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 91 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 162 Filistinliyi öldürdüğü, 296'sını yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 15 "katliam" gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 600'e, yaralananların sayısının 57 bin 910 çıktığı aktarıldı.

GÜNDE EN AZ 108 ÇOCUK ÖLDÜ

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda günde en az 108 Filistinli çocuğu öldürdü.

İsrail'in sağlık sektörünü hedef alan ihlallerine ilişkin ise 326 sağlık çalışanı ile 42 sivil savunma görevlisinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 106 gazetecinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.