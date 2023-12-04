İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor: Öldürülen Filistinlilerin sayısı 15 bini geçti

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından başlayan çatışmalar devam ederken İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nin girişine düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu, abluka altında 1,8 milyon insanın yerinden edildiği Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıklamıştı. Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 15 bin 523'e yükseldi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

İsrail,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başlarken, Kemal Advan Hastanesi'nin girişine düzenlediği saldırıda en az 4 Filistinlinin öldüğü, 9 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 10 bini aşkın Filistinlinin sığınma alanı olarak kullandığı Kemal Advan Hastanesi yerleşkesinin giriş kapısına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in hastane girişine gerçekleştirdiği saldırı sonucu yerinden edilmiş Filistinlilerden en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, saldırının ayrıca hastanede tedavi gören hastalar ile yerinden edilenler arasında büyük bir paniğe yol açtığı vurgulandı.

İsrail'in bölgeye yönelik yoğun saldırıları nedeniyle cenazelerin toprağa verilemediğine işaret edilen haberde, Kemal Advan Hastanesi'nde 35'ten fazla cenazenin biriktiğine dikkat çekildi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki Filistinli Azzum ailesinin evine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 12 sivil hayatını kaybettiği bildirildi.

SAVAŞTA SON DURUM

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail basını ise 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE'DE KARA HAREKATINI GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYORUZ

İsrail ordusu, abluka altında 1,8 milyon insanın yerinden edildiği Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıklayarak güneydeki Han Yunus'un doğusuna saldırılarını başlattı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam edeceklerini belirterek "İsrail ordusu, Hamas'ın her yerleşkesine doğru hareket ediyor." dedi.

İsrail'in şehir alanlarında ilerleyen "kara birliklerine destek olmak için yoğun biçimde hava desteğinin kullanıldığını" aktaran Hagari, Gazze Şeridi'nde hala daha 137 esirin bulunduğunu ifade ederek "esirlerin sürekli akıllarında olduğunu, sürekli buna yönelik istihbarat ve harekat değerlendirmeleri yaptıklarını, güç uygularken esirlerin hayatını riske atmamak için sürekli istihbarat topladıklarını" savundu.

Hagari ayrıca İsrail ordusunun kuzeyde Hizbullah'a kara ve hava saldırılarının sürdüğünü, bugün Lübnan topraklarından atılan bir roketin bölgedeki Beit Hilel beldesinde bir askeri araca isabet ettiğini ve yaralılar olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, 'insani ara'nın sona ermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam etti. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından Refah kentindeki Najjar Hastanesi morgundan alındı.

BM: HAN YUNUS'UN DOĞUSUNDAKİ HALK BÖLGEDEN AYRILMADI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi ve daha sonra 3 gün daha uzatıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), son bölge raporunda, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki halka "güneye göç etmesi" için 1 Aralık'ta havadan uyarı ilanları attığını ancak cumartesi akşamına kadar büyük oranda bir sivil nüfus göçü gözlemlenmediğini ekledi.

OCHA, uluslararası insancıl hukuka göre savaşan tarafların "sivillerin güvenli tahliyesinden sorumlu" olduğunun altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), merkez, Han Yunus ve Mısır sınırı yakınındaki Refah'ta yaklaşık 958 bin Filistinlinin 99 ayrı merkeze sığındığını paylaştı. UNRWA, İsrail ordusunun yoğun biçimde saldırdığı Gazze Şeridi'nde göçe zorlanan Filistinli sayısını 1,8 milyon olarak açıkladı.