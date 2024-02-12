İsrail'in Gazze’ye saldırıları sürüyor: Can kaybı 28 bin 340’a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1102 artarak 28 bin 340'a, yaralı sayısı 67 bin 984'e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 28 bin 340’a, yaralananların sayısı ise 67 bin 984’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 129 gündür devam ediyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybederken, milyonlarca kişi barınacak yeri olmadan ve açlık sınırında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 340’a, yaralananların sayısının 67 bin 984’e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saate ilişkin rakamların yer aldığı açıklamada ise, 164 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 200 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.