İsrail'in Gazze’ye saldırılarında 128. gün: Can kaybı 30 bine yaklaştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 858’e, yaralananların sayısı ise 28 bin 176'ya yükseldi.

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Fotoğraf: AA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 128 gündür devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 128 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 28 bin 176'ya yükseldiği aktarıldı. Son saldırılarda 173 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 784'e ulaştığı kaydedildi. Bakanlık, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.