İsrail'in Gazze’ye saldırılarında can kaybı 31 bin 490’a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 490’a yükseldiğini duyurdu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar aralıksız sürüyor.

İsrail güçlerinin 161 gündür bombaladığı ve baskınlar düzenlediği bölgede açlık ve susuzluğun da tehlikeli seviyelerde seyretmesi, insani felakete yol açıyor. İsrail’in devam eden saldırılarında can kayıpları da artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte düzenlenen 13 saldırıda 149 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 300 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 31 bin 490’a, yaralananların sayısının da 73 bin 439‘a yükseldiği belirtildi.

YARDIM BEKLEYEN FİLİSTİNLİLERİ VURDU

Öte yandan İsrail, Gazze'deki Kuveyt kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı. İsrail’in insani yardım için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 155 Filistinli de yaralandı. Yaralananların tedavileri Şifa Hastanesi’nde sürüyor.