İsrail'in güneyinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü

İsrail'in güneyinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi öldü. Saldırıda ikisinin durumu ağır olmak üzere 4 kişi de yaralandı. İsrail ordusu henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Dünya 16.02.2024 16:09 Giriş: 16.02.2024 16:09

Güncelleme: 16.02.2024 16:13 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA

İsrail’in güneyindeki Kiryat Malachi kenti yakınlarında bir otobüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kiryat Malachi kenti yakınındaki Masmiya-Raam kavşağında bir otobüs durağına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Bir araçla bölgeye gelen saldırganın durakta bekleyenlere ateş açtığı ifade edildi. Bölgede bulunan silahlı bir sivilin saldırganı etkisiz hale getirdiği kaydedildi. İSRAİL POLİSİ KAPSAMLI ARAMA YAPIYOR İsrail polisinin bölgede başka şüpheli olup olmadığına belirlemek için kapsamlı arama yaptığı ve bomba imha uzmanlarının bölgeyi taradığı aktarıldı. Öte yandan İsrail'in Kaplan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıdan sonra yaralı halde getirilen 6 kişiden 2'sinin öldüğü belirtildi. Yaralı 4 kişiden ikisinin durumunun ciddi olduğu ve hastanede tedavilerine devam edildiği kaydedildi. Saldırının gerçekleştirildiği yer, Kiryat Malachi kenti çevresinde askeriyenin yakınlarında yer alıyor. İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Biden'dan Netanyahu'ya 'Refah' uyarısı