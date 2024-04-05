İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü

İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah üyelerinin içerisinde yer aldığı bir askeri araca güdümlü füze ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah da İsrail'in sınır bölgesinde yer alan bazı askeri noktalara saldırı düzenledi.

Dünya 05.04.2024 17:10 Giriş: 05.04.2024 17:10

Güncelleme: 05.04.2024 17:15 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA