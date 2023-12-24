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İsrail'in Lübnan sınırında siren sesleri duyuldu

İsrail'in Lübnan sınırı yakınında yer alan Şalomi Yahudi yerleşim biriminde uyarı sirenleri çaldı.

Dünya
  • 24.12.2023 17:04
  • Giriş: 24.12.2023 17:04
  • Güncelleme: 24.12.2023 17:12
Kaynak: AA
İsrail'in Lübnan sınırında siren sesleri duyuldu
Fotoğraf: AA

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde siren sesleri duyuldu.

İsrail ordu radyosu, ülkenin Lübnan sınırı yakınında yer alan Şalomi Yahudi yerleşim biriminde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Haberde, bölgeye Lübnan'dan füze atılıp atılmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, "Yukarı Celil bölgesinde Kiryat Şmona dışında sınıra yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Yahudi yerleşim birimlerinin Lübnan'dan topçu atışları yapılması tehlikesine karşı önlem olarak kapatıldığı" ifade edildi.

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